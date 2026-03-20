Дятлова объяснила, повлияет ли тёплый март на окончание отопительного сезона

Власти ориентируются на долгосрочный прогноз погоды.

Источник: Клопс.ru

Тёплый март не будет поводом раньше отключить батареи в Калининграде: решение о завершении отопительного сезона примут с учётом долгосрочного прогноза погоды. Об этом заявила сити-менеджер Елена Дятлова во время рабочего выезда в пятницу, 20 марта.

«Отопление отключается тогда и только тогда, когда среднесуточные температуры позволяют нам по нормативам это сделать. Мы мониторим не только текущий температурный режим, но и смотрим долгосрочный прогноз, чтобы не было повторного запуска — это очень дорогое удовольствие. Так что “сезона подтопления” не будет», — сказала Елена Дятлова.

В 2024 году из-за холодного апреля тепло в дома калининградцев пришлось вернуть.