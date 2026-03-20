В Калининградской области ужесточили штрафы за нарушения на границе

С 19 марта вступил в силу федеральный закон, который кратно увеличивает размеры административных штрафов за правонарушения в пограничной сфере. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области.
Изменения затронули главу 18 КоАП РФ, которая регулирует ответственность за нарушения в области защиты госграницы и режима пребывания иностранцев.
За нарушение режима государственной границы (ст. 18.1).
Физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства) — от 5 000 до 25 000 рублей. Должностные лица — от 100 000 до 250 000 рублей. Юридические лица — от 1 000 000 до 2 000 000 рублей.
За нарушение пограничного режима в пограничной зоне (ст. 18.2).
Физические лица — от 1 000 до 5 000 рублей. Должностные лица — от 5 000 до 25 000 рублей. Юридические лица — от 15 000 до 50 000 рублей.
За нарушение пограничного режима в территориальном море и внутренних водах (ст. 18.3).
Физические лица — от 1 000 до 5 000 рублей. Должностные лица — от 5 000 до 25 000 рублей. Юридические лица — от 15 000 до 60 000 рублей.
За нарушение режима в пунктах пропуска через границу (ст. 18.4).
Физические лица — от 1 000 до 5 000 рублей. Должностные лица — от 5 000 до 25 000 рублей. Юридические лица — от 25 000 до 50 000 рублей.
За неповиновение военнослужащему при охране границы (ст. 18.7).
Административный штраф — от 5 000 до 7 000 рублей. За незаконный провоз лиц через границу (ст. 18.14)Для перевозчиков, включая авиакомпании, — от 150 000 до 500 000 рублей.
В ведомстве подчеркнули, что нововведения направлены на усиление ответственности за нарушения в пограничной сфере.