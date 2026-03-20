Врача в Красноярске задержали за взятку в 1 млн рублей за фальшивый диагноз

Следователи возбудили уголовные дела в отношении заведующего колопроктологическим отделением одной из красноярских больниц и его 54-летнего знакомого. Врача подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.
По версии следствия, медик через посредника договорился с местным жителем о выдаче ложного заключения о заболевании желудочно-кишечного тракта за 700 тысяч рублей. Ещё 300 тысяч предназначались посреднику.
Передача денег прошла 18 марта. 54-летний знакомый врача получил от пациента 1 миллион рублей. Но сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В отношении фигурантов возбуждены дела по статьям о покушении на получение взятки и посредничестве во взяточничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
