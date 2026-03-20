Раис Татарстана принял участие в праздничном намазе по случаю Ураза-байрам: фоторепортаж

Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам, один из главных праздников в исламе, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. В мечетях Татарстана сегодня прошли прездничные богослужения. Раис республики Рустам Минниханов стал участником праздничного намаза, который прошел в мечети села Айбаш в Высокогорском районе. Эта деревянная мечеть была недавно отреставрирована. Торжественную проповедь по случаю Ураза-байрам прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Кадры праздничного богослужения — в нашем фоторепортаже.