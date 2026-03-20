Названы самые популярные слова, которые россияне переводили с английского

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Самыми популярными словами в 2025 году, которые россияне переводили с английского в приложении «Яндекс Переводчик», стали в том числе «глаз», «рука», «взгляд», «голос», выяснили для РИА Новостей в «Яндексе».
«Самые популярные слова английского языка, которые встречаются в текстах на перевод: like, eye, hand, look, voice, back, make, know», — рассказали там.
Эксперты предположили, что пользователи часто приходят за переводом романтической литературы.
Английский язык традиционно остаётся самым популярным — переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом. За ними следуют переводы с китайского на русский и обратно, затем с немецкого на русский, рассказали в компании.
При этом указывается, что в летний период популярность перевода с языков стран СНГ возрастает. К примеру, в 2025 году популярность узбекского и киргизского выросла на 22%, азербайджанского — на 20%, таджикского — на 16%, армянского — на 12%.