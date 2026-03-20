Инспекция труда расследует происшествие с фотографом на матче в Нижнем Новгороде

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая с фотографом на матче любительской футбольной лиги в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, девушка, которая работает спортивным фотографом, пострадала во время игры 15 марта на стадионе в Автозаводском районе. Один из футболистов столкнулся с ней в тот момент, когда она сидела на игровом поле. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и различные ушибы.
В медицинском заключении говорится, что травмы фотографа относятся к категории тяжелых. При этом организация, где работала фотограф, вовремя не известила Гострудинспекцию о несчастном случае. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства травмирования девушки.
Ранее сообщалось, что министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло высказался об отсутствии врачей на матчах любительской футбольной лиги.