В Светлогорске приступают к благоустройству сквера первых переселенцев рядом с Тихим озером

Сквер первых переселенцев в Светлогорске появится к 80-летию Калининградской области. Подрядчик уже приступает к работам по благоустройству территории. Об этом сообщается на странице Светлогорского округа «ВКонтакте».

Территория находится в районе пересечения улицы Гагарина и Калининградского проспекта. Сейчас там располагаются деревянные скамейки и небольшой фонтан с фигурками лягушек.

Подрядчику предстоит разобрать старое покрытие и установить новое из плитки. Также специалисты спилят аварийные деревья и проведут уход за живыми. Взамен высадят липы, японские керрии, нутканские кипарисовики, горные сосны, ели акроконо, можжевельник. «Своим цветением будут радовать 20 сакур, аллиумы, котовники, рододендроны и сирени», — добавили в администрации. Кроме того, на территории установят малые архитектурные формы.

В сквере появятся урны и скамейки с USB-разъёмом для зарядки телефонов, а также наружное освещение и уличный библиомодуль. Работы необходимо выполнить до 30 июня.

Ранее контракт на выполнение благоустройства заключили с индивидуальным предпринимателем Лидией Молчановской. За работы заплатят 27,3 миллиона рублей. ИП зарегистрирован в Белгороде. Предприниматель занимается строительством автомобильных дорог.

Фото: администрация Светлогорского округа, «ВКонтакте».