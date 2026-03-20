В Берёзовке строят новый центр для досуга и творчества

В Берёзовке на улице Октябрьской продолжается строительство нового культурно-досугового центра. Его возводят на месте старого дома культуры. Сейчас здание уже приобрело двухэтажный каркас, рабочие занимаются устройством крыши. Внутри планируется разместить зрительный зал, помещения для артистов (гримерные), а также комнаты для кружков и лекций. Центр станет площадкой для творчества и образовательных занятий. Ранее Берёзовский дом культуры не имел собственного постоянного здания и размещался в разных приспособленных помещениях. Несмотря на это, в селе активно развивалась культурная жизнь: работают детские кружки, танцевальные и спортивные секции, проходят занятия для разных возрастов.