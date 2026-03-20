В Воронеже прошел рейд по нелегальным мигрантам

В Воронеже полицейские провели масштабный рейд по соблюдению миграционного законодательства. Сотрудники УМВД России по Воронежу посетили объекты общепита, рынки и стройплощадки Северного микрорайона. Также проверки пришли в сфере такси. Всего полицейские изучили документы у 200 с лишним иностранцев.