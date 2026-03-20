В Воронеже прошел рейд по нелегальным мигрантам

Полицейские провели проверки на рынках и предприятиях общепита.

В Воронеже полицейские провели масштабный рейд по соблюдению миграционного законодательства. Сотрудники УМВД России по Воронежу посетили объекты общепита, рынки и стройплощадки Северного микрорайона. Также проверки пришли в сфере такси. Всего полицейские изучили документы у 200 с лишним иностранцев.

По итогам для уточнения данных в полицию доставили 28 человек, на троих нелегалов составили протоколы о выдворении из России.

По итогам рейда составили 25 протоколов за незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания в стране. Наказали и работодателей, допустивших на работу иностранцев без соответствующих разрешений.

Попутно полицейские пресекли несколько случаев незаконной продажи алкоголя в павильонах и изъяли из оборота 230 литров алкогольной продукции. Госавтоинспекторы выявили 20 нарушений ПДД со стороны иностранных граждан.