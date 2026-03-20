Менеджера турфирмы из Краснокамска осудят за мошенничество

В августе 2024 года в территориальный отдел полиции Краснокамска поступило множество заявлений от граждан, пострадавших от действий одной из туристических фирм. Выяснилось, что потерпевшие заключили с обвиняемой договоры на организацию отдыха в России и за рубежом и внесли полную оплату, но услуги так и не были оказаны. В результате некоторые туристы столкнулись с проблемами на курортах, другие не смогли вылететь домой, третьи обнаружили, что их номера в отелях не оплачены, а часть клиентов вообще не покинула Краснокамск.