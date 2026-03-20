Менеджера турфирмы из Краснокамска осудят за мошенничество

Жительница Краснокамска предстанет перед судом за совершение мошенничества и присвоение денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю.
В августе 2024 года в территориальный отдел полиции Краснокамска поступило множество заявлений от граждан, пострадавших от действий одной из туристических фирм. Выяснилось, что потерпевшие заключили с обвиняемой договоры на организацию отдыха в России и за рубежом и внесли полную оплату, но услуги так и не были оказаны. В результате некоторые туристы столкнулись с проблемами на курортах, другие не смогли вылететь домой, третьи обнаружили, что их номера в отелях не оплачены, а часть клиентов вообще не покинула Краснокамск.
Менеджер турфирмы также незаконно оформила на четырех граждан 10 микрозаймов и кредитов на сумму более 1,2 млн рублей. Всего от действий обвиняемой пострадало 48 человек и 3 банковских учреждения. Совокупный ущерб достиг более 5,4 млн рублей. Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.