Три студенческие экспедиции исследуют Калининградскую область в 2026 году

организациями из других регионов, получат поддержку для проведения исследований в Янтарном крае. Экспедиции стартуют уже в этом году.
Программа реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества. В этом сезоне на конкурс поступило 225 заявок, экспертная комиссия отобрала 35 проектов в разных регионах страны. Калининградская область оказалась в числе лидеров по количеству экспедиций. Что будут делать студенты в Калининградской области.
Первая экспедиция, «ПА Командам! Самбийское кольцо — наследие в новых формах», организована Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Участники займутся развитием туристического потенциала «Самбийского кольца» как части историко-культурного парка региона. Они проанализируют концепцию парка, предложат идеи для молодежного притяжения, разработают дизайн туристических стендов и логотип для кирхи Шаакена в поселке Жемчужный, а также примут участие в её реставрации. Финалом станет молодежное мероприятие на одной из исторических фортификаций Калининграда.
Вторая экспедиция, «Калининград научный: проектируем будущее», заявлена компанией «САЙТРЕВЛ» и посвящена научно-популярному туризму. Студенты создадут журнал для школьников и студентов об объектах научного туризма региона: лабораториях, университетах, высокотехнологичных предприятиях, музеях и особо охраняемых природных территориях. Издание напечатают на переработанных материалах и выпустят в онлайн-версии. Кроме того, участники подготовят рекомендации по улучшению и продвижению экскурсионной деятельности на этих объектах.
Третья экспедиция, «Инклюзивный Железнодорожный: невидимое путешествие», организована Московским государственным лингвистическим университетом. Её цель — сделать туристические маршруты доступными для людей с нарушениями зрения. Студенты разработают инклюзивный пешеходный маршрут по острову Канта с тифлокомментариями — специальными аудиоописаниями для незрячих. Они изучат существующий маршрут, дополнят его информацией и подготовят тексты и технологические карты для всех объектов показа. Как это было раньше и что будет дальше.
В 2023 году в Калининградской области уже проходили две экспедиции в рамках той же программы. Одна команда занималась 3D-моделированием европейской крепости Нового времени и созданием виртуального тура, другая — развитием проекта «Готическое кольцо» и популяризацией экскурсионных маршрутов по историческим руинам.
В этом году организаторы обещают, что победившие экспедиции получат полное обеспечение: проезд, проживание, питание и экскурсионную программу. Участниками могут стать студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку можно уже сейчас. По окончании сезона лучшие команды наградят на итоговом форуме.
Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин назвал экспедиции способом соединить регионы в единую картину страны: «Единство нельзя соединить административными границами, его создают люди». В АНО «Больше, чем путешествие» добавили, что в этом году около тысячи молодых людей отправятся в такие поездки по России.