В Красноярском крае имеющий судимость за нетрезвое вождение водитель вновь попался пьяным (видео)

«В ходе проверки автоинспекторы установили, что водитель в 2022 году, будучи несовершеннолетним, был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Год спустя он вновь попал в поле зрения сотрудников дорожно-патрульной службы в нетрезвом виде и был привлечен уже к уголовной ответственности. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Однако это не остановило молодого человека, и он вновь сел за руль, будучи подшофе. От прохождения освидетельствования на месте нарушитель отказался и был направлен в медицинское учреждение, где результат освидетельствования составил 0,17 мг/л», — уточнили в краевой полиции.