В Красноярском крае имеющий судимость за нетрезвое вождение водитель вновь попался пьяным (видео)

В Курагинском муниципальном округе госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя, имеющего судимость за управление транспортом в состоянии опьянения.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю, ночью наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ 21074, водитель которого при виде полицейских пересел на заднее пассажирское сидение.
«В ходе проверки автоинспекторы установили, что водитель в 2022 году, будучи несовершеннолетним, был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Год спустя он вновь попал в поле зрения сотрудников дорожно-патрульной службы в нетрезвом виде и был привлечен уже к уголовной ответственности. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Однако это не остановило молодого человека, и он вновь сел за руль, будучи подшофе. От прохождения освидетельствования на месте нарушитель отказался и был направлен в медицинское учреждение, где результат освидетельствования составил 0,17 мг/л», — уточнили в краевой полиции.
В отношении нарушителя составили административные материалы за управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствие полиса ОСАГО и регистрационных документов на автомобиль, а также управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.
Также полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.
