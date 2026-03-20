Яйца прибавили 18% за месяц, а свёкла за год подорожала на 46% — статистика цен в Калининградской области

Калининградстат опубликовал данные о потребительских ценах в регионе за февраль 2026 года. Аналитики зафиксировали как резкие скачки стоимости отдельных продуктов за месяц, так и значительную годовую динамику.
В феврале по сравнению с январем из 89 наблюдаемых продовольственных товаров цены выросли по большинству позиций. Абсолютным лидером подорожания стали куриные яйца, которые прибавили в цене почти 18%. Также значительно подорожали торты, кофе в точках быстрого питания, чеснок и свежие помидоры. При этом 43 товара за месяц подешевели: сильнее всего — свинина, замороженные ягоды, консервированные овощи и сливочное масло.
Годовая динамика оказалась еще более контрастной. По сравнению с февралем 2025-го рост цен отмечен по 123 продуктам. Рекордсменом стала столовая свёкла — за 12 месяцев она подорожала более чем на 46%. Вслед за ней идут лимоны, натуральный кофе, картофель и морковь. При этом 12 товаров за год стали дешевле. Сильнее всего упали в цене чеснок, оливковое масло, куриные яйца, виноград и пшено.
Статистическое ведомство отмечает, что в феврале цены на три вида продовольствия остались без изменений. Полная картина с индексами потребительских цен доступна в открытых данных Калининградстата.