Красноярского горнолыжника Алексея Бугаева наградили орденом Дружбы

Четырехкратный победитель Паралимпийских игр, горнолыжник из Красноярска Алексей Бугаев получил орден Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе и стойкость. Высокую награду сибиряк получил из рук президента России Владимира Путина.
Торжественная церемония состоялась в четверг, 19 марта, в Кремле. Красноярский горнолыжник на XIV Паралимпийских зимних играх выиграл золото в слаломе, взял бронзу в гигантском слаломе и скоростном спуске.
Орден дружбы вручили и другим чемпионам. Напомним, что сборная России завершила Паралимпиаду 2026 года с 12 медалями.
— Достойную точку в выступлениях нашей команды поставил самый опытный наш спортсмен — горнолыжник Алексей Сергеевич Бугаев. Взяв две бронзы и такую долгожданную для него золотую награду, поднял нашу команду в общем зачете на, казалось бы, невозможное третье место, — отметил президент.
В Министерстве спорта края корреспонденту «КП-Красноярск» сообщили, что Бугаев уже готовится к новым соревнованиям.
