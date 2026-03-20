Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 40 гектаров увеличат площадь зелёных зон в Нижнем Новгороде

Статус «озелененных территорий общего пользования» получат 10 новых участков. Это защитит их от застройки и сокращения площади в будущем.

В Нижнем Новгороде планируется расширить перечень территорий, имеющих статус озелененных территорий общего пользования (ОТОП). Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём канале в MAX. В состав защищенных зон войдут 10 новых городских участков общей площадью 40 гектаров, что позволит сохранить и увеличить нормативные показатели озеленения на каждого жителя.

Статус ОТОП накладывает на участки жесткие ограничения: их запрещено застраивать или сокращать в площади, а любая вырубка должна компенсироваться высадками в тех же границах. По словам главы города, сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается почти 2,3 тысячи гектаров таких «неприкосновенных» земель. Решение о расширении списка продиктовано активным строительством в мегаполисе и предстоящим объединением с Кстовским районом.

Проработкой вопроса занимались департаменты благоустройства и градостроительного развития совместно с профильным региональным министерством. В настоящее время ведомства приступают к юридическому оформлению изменений границ городских ОТОП. Мэр подчеркнул, что стратегическая задача администрации — не только сохранить существующий природный фонд, но и планомерно увеличивать количество зеленых зон.

Ранее сообщалось, что 500 млн рублей направят на ремонт дорожных ям в Нижнем Новгороде.