Стало известно состояние выпавшей из окна волгоградской школьницы

Состояние девочки, которая травмировалась при падении из окна четвертого этажа на юге Волгограда, остается стабильным. Отрицательной динамики нет, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, происшествие случилось ночью 17 марта в Красноармейском районе Волгограда. Школьница выпала из окна дома № 55 по улице Пролетарская.
Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в больницу № 7. Ее состояние было крайне тяжелым.
