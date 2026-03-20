Радий Хабиров проинспектировал строительство соборной мечети «Ар-Рахим»

Генеральный директор инвестиционно-строительного комитета Уфы Марат Васимов доложил, что на данный момент завершена облицовка минаретов мрамором, обустроена кровля, восстановлена ливневая система.
Проведены работы по усилению конструкций основного купола соборной мечети. На данном этапе ведутся работы по монтажу алюминиевых листов на центральном куполе. Строители также занимаются облицовкой фасадов здания, монтажом новых оконных и витражных конструкций, устройством плоских кровель.
Глава республики ознакомился с вариантами архитектурной подсветки фасадов здания и внутренней отделки мечети. Внутренние помещения мечети планируют сделать в светлых тонах.
«Я в спокойном настроении, потому что всё-таки мы эту стройку с мёртвой точки сдвинули. Но предстоит ещё большой объём работ, как минимум на три года. Строители хотят ко Дню города фасады закончить, архитектурную подсветку сделать. Спасибо всем, кто этим занимается. Марату Васфиевичу, председателю уфимского горсовета, отдельная благодарность. Я его лично попросил и сказал, что он будет вести этот проект. Самое главное — не останавливать сейчас стройку. Все видят, что укрепили купол и минареты завершили, фасад делаем. Есть понимание, что делать по облицовке внутри, работа движется», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Напомним, что строительство мечети началось в 2006 году, но велось с перерывами из-за смены инвесторов. В 2016 году работы были приостановлены. В сентябре 2023 года Хабиров провёл совещание по возобновлению строительства, после чего специалисты провели экспертизу состояния объекта. В апреле 2024 года было объявлено о продолжении строительных работ.