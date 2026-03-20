Радий Хабиров проинспектировал строительство соборной мечети «Ар-Рахим»

«Я в спокойном настроении, потому что всё-таки мы эту стройку с мёртвой точки сдвинули. Но предстоит ещё большой объём работ, как минимум на три года. Строители хотят ко Дню города фасады закончить, архитектурную подсветку сделать. Спасибо всем, кто этим занимается. Марату Васфиевичу, председателю уфимского горсовета, отдельная благодарность. Я его лично попросил и сказал, что он будет вести этот проект. Самое главное — не останавливать сейчас стройку. Все видят, что укрепили купол и минареты завершили, фасад делаем. Есть понимание, что делать по облицовке внутри, работа движется», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».