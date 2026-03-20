В Прикамье турагента подозревают в присвоении 5,4 млн рублей клиентов

В Пермском крае местную 42-летнюю жительницу подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Как сообщили в МВД Медиа, по версии следствия, работавшая менеджером одной из туристических фирм женщина с осени 2023 года по август 2024 года заключила договоры с 43 клиентами и получила от них предоплату за путевки. Эти средства она потратила по своему усмотрению.
Потерпевшие до последнего не знали, что приобретенные ими туры недействительны. Некоторые из них столкнулись с проблемой в аэропортах, откуда должны были вылететь на курорт, а 68-летний пермяк, планировавший отправиться в круиз Пермь — Чебоксары — Пермь, обнаружил, что его место в каюте теплохода занято.
Подозреваемую также обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Имея доступ к персональным данным клиентов и копии их документов, она оформила от их имени в различных финансовых учреждениях займы на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Полученные средства она также пустила на свои нужды.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.