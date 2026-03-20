Больше 5 млрд инвестиций планируют привлечь в ЖКХ Красноярского края

В Красноярском крае действуют 158 концессионных соглашений, направленных на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры. Суммарный объем инвестиций по контрактам превышает 5 млрд рублей. Краевая казна на модернизацию сетей в 2026 году закладывает около одного млрд рублей. Из 158 концессионных соглашений: 83 заключено в сфере теплоснабжения (около 1,9 млрд рублей), 37 — по водоснабжению (1,4 млрд руб.), 11 — в области водоотведения (63 млн руб.), 27 — во всех инфраструктурных сферах ЖКХ (1,9 млрд руб.). Государственно-частное партнерство строится на взаимовыгодной основе. Государство предоставляет предпринимателям инфраструктурные объекты и право оказания жилищно-коммунальных услуг. Частные компании управляют переданным им имуществом, инвестируют в работу предоставленных им комплексов собственные средства, — отмечает заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов. Добавим, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируют построить разводящие водопроводные сети в поселке Солонцы, реконструировать очистные сооружения в Подгорном (ЗАТО Железногорск) и другие объекты.