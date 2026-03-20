В Красноярске выявляют туберкулёз с помощью искусственного интеллекта

Наши фтизиатры первыми в России стали системно использовать ИИ в выявлении заболевания.

Источник: Krasnoyarskmedia

Красноярские врачи выявляют туберкулёз на ранней стадии с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

В крае все флюорографические цифровые установки оснастили модулями и программным обеспечением для автоматической передачи снимков органов грудной клетки в региональную систему медицинских телекоммуникаций. Там ИИ проводит их анализ и, заподозрив патологию, передаёт информацию рентгенологам. Далее врачи в течение дня проводят консультацию и выносят заключение о необходимости дополнительной диагностики и осмотра.

Извещение о результатах исследования и рекомендация срочно пройти консультацию поступает в личный кабинет пациента на Госуслугах, а также дублируется его участковому терапевту для дополнительного оповещения по телефону.

Добавим, что в этом году с использованием ИИ уже выявлено 23 пациента с подозрением на различные заболевания органов грудной клетки. В том числе диагностирован один случай туберкулёза.

Кстати, стоит отметить, что красноярские фтизиатры первыми в России стали системно использовать ИИ в выявлении туберкулёза.