В Красноярске выявляют туберкулёз с помощью искусственного интеллекта

В крае все флюорографические цифровые установки оснастили модулями и программным обеспечением для автоматической передачи снимков органов грудной клетки в региональную систему медицинских телекоммуникаций. Там ИИ проводит их анализ и, заподозрив патологию, передаёт информацию рентгенологам. Далее врачи в течение дня проводят консультацию и выносят заключение о необходимости дополнительной диагностики и осмотра.