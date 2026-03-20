Соцфонд России рассказал о ежегодной выплате малоимущим семьям с детьми

Соцфонд РФ: малоимущим семьям с двумя и более детьми положена ежегодная выплата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ежегодная семейная выплата положена семьям с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей до 18 или 23 лет при их очном обучении, сообщил фонд в мессенджере Мах.

«Ежегодная семейная выплата — это новая мера социальной поддержки семей с небольшими доходами, которые воспитывают двоих или более детей — граждан РФ — до 18 или 23 лет при их очном обучении», — сказано в сообщении.

Уточняется, что при назначении такой соцподдержки будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи. Выплату сможет оформить каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с доходов которых в году, предшествующем году обращения, уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Выплату не смогут оформить россияне, не имевшие в расчетном периоде доходов, облагаемых НДФЛ. В частности, если единственным доходом был доход от самозанятости или от предпринимательства без уплаты соответствующего налога. Кроме того, выплату не смогут получить должники по алиментам или россияне, лишенные родительских прав или ограниченные в них.

Заявление о назначении соцподдержки можно подать в период с 1 июня по 30 сентября 2026 года.