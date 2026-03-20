Генетик Крутовский объяснил связь хронотипа «совы» с творческими способностями

Люди творческих профессий — музыканты, художники, писатели, программисты и ученые — значительно чаще относятся к «совам», чем в среднем по популяции. И этому есть научное объяснение, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

Источник: "Российская газета"

Люди творческих профессий — музыканты, художники, писатели, программисты и ученые — значительно чаще относятся к «совам», чем в среднем по популяции. И этому есть научное объяснение, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

По словам ученого, «совы» нередко демонстрируют более гибкое и дивергентное мышление — то есть лучше генерируют новые идеи и находят нестандартные решения. Одна из возможных причин кроется в особенностях работы дофаминовой системы мозга, которая влияет на мотивацию, стремление к новизне и творческие способности.

Также важен жизненный ритм «сов», который часто не совпадает с общепринятым. Такое отклонение от обычных социальных ритмов может развивать независимое мышление и снижать склонность к конформизму. Кроме того, вечером у многих людей снижается когнитивный контроль префронтальной коры мозга — области, отвечающей за строгую фильтрацию идей. А это приводит к тому, что мысли меньше подвергаются «цензуре», возникают неординарные ассоциации и креативность повышается. Поэтому вечернее и ночное время для ряда людей становятся самым плодотворным временем.

Хронотип отчасти определяется генетически. Часть генов влияют на работу нейромедиаторов мозга — они регулируют нейропластичность и сон. Интересно, что те же гены могут быть связаны с творческими способностями и исследовательским поведением.

При этом Крутовский подчеркивает, что речь идет о статистической связи, а не о жесткой причинно‑следственной зависимости. Знаменитые «совы» — Чарльз Дарвин, Марсель Пруст, Федор Достоевский и Никола Тесла, которые отмечали свою способность лучше сосредоточится и думать ночью.

Однако и «жаворонки», и «совы» могут достигать одинаково высоких результатов — разница лишь в том, когда их продуктивность достигает пика.