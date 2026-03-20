Генетик Крутовский объяснил связь хронотипа «совы» с творческими способностями

Также важен жизненный ритм «сов», который часто не совпадает с общепринятым. Такое отклонение от обычных социальных ритмов может развивать независимое мышление и снижать склонность к конформизму. Кроме того, вечером у многих людей снижается когнитивный контроль префронтальной коры мозга — области, отвечающей за строгую фильтрацию идей. А это приводит к тому, что мысли меньше подвергаются «цензуре», возникают неординарные ассоциации и креативность повышается. Поэтому вечернее и ночное время для ряда людей становятся самым плодотворным временем.