В Прикамье полицейские спали двух потерявшихся в лесу 15-летних девочек

Сотрудники полиции в Березниковском округе спасли двух 15-летних девочек, которые вечером заблудились в лесопарковой зоне, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Как выяснилось, подруги отправились на прогулку в частный сектор в лёгкой одежде, несмотря на прохладную погоду и сильный ветер. С наступлением темноты они сбились с тропинки, вышли к реке и испугались идти дальше, боясь провалиться под лёд.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть от одной из девочек. На поискивыехали инспекторы ДПС Сергей Поморцев и Михаил Лукин вместе со старшим инспектором по делам несовершеннолетних Ольгой Нагибиной. По геолокации, переданной с мобильного телефона, полицейские определили примерный район поисков — в районе реки Зырянки возле водохранилища. Однако дозвониться до подростков не удавалось.
В темноте стражи порядка включили проблесковые маячки и сигнально-громкоговорящую установку, чтобы подать сигнал. Вскоре они заметили вдалеке силуэты потерявшихся подруг. Одну из них передали медикам — с общим переохлаждением её госпитализировали. Вторую отдали родителям.
Сейчас жизни подростков ничего не угрожает.