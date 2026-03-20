Искусственный интеллект помогает красноярским врачам выявлять туберкулёз

В Красноярском крае все цифровые флюорографы оснастили модулями, которые автоматически передают снимки в краевую телемедицинскую систему. Там их анализирует нейросеть. Программа не ставит диагноз, но указывает врачам на возможные патологии.

Как сообщили в региональном минздраве, рентгенологи и фтизиатры краевого диспансера в течение суток изучают снимок и выносят заключение — нужно ли пациенту дополнительное обследование. Если ИИ заметил подозрительные изменения, уведомление приходит в личный кабинет пациента на «Госуслугах» и дублируется участковому терапевту.

Записаться к фтизиатру можно через Госуслуги, приложение MAX или лично — приём назначают в течение одного-двух дней.

С начала года с помощью системы выявили 23 пациента с подозрением на заболевания органов грудной клетки. Диагностирован один случай туберкулеза — лечение уже начато. Ещё семи пациентам рекомендовано обратиться в другие специализированные клиники.

Красноярские врачи первыми в стране начали системно использовать ИИ для выявления туберкулеза.

