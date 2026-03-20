Бочаров и Цайтлер обсудили цифровизацию и IT-кадры

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел важную рабочую встречу с Наталией Цайтлер, председателем Поволжского банка Сбербанка, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. На повестке дня стояли вопросы реализации совместных проектов, которые касаются будущего региона.
Бочаров и Цайтлер обсудили несколько ключевых направлений. Среди них — активная цифровизация, которая сделает жизнь волгоградцев удобнее, развитие системы здравоохранения с внедрением современных технологий, а также повышение стандартов безопасности. Отдельное внимание уделили формированию системы подготовки IT-кадров, что очень важно для развития региональной экономики.