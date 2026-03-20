В Красноярске укрепляют берег острова Татышев

Чтобы остановить разрушение берега острова, нужно укрепить 315 метров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске укрепляют берег острова Татышев. Это необходимо для того, чтобы остановить его разрушение. Фронт работ составляет 315 метров, работы в полном объеме нужно будет провести до конца августа 2026 года.

Как рассказали в департаменте градостроительства городской мэрии, подрядчик уже выполнил укрепительную призму — иными словами отсыпал нижний слой камня. На это ушло более 8 тысяч кубометров материала.

Следующим этапом планируется укладка геотекстиля. Это универсальный износоустойчивый материал из прочных полимерных волокон, который широко применяется для защиты гидроизоляции, дренирования, фильтрации и укрепления почвы. И после откос отсыпят песчано-гравийной смесью. Таки работы повторят дважды, в заключении берег покроют камнем.