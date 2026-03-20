Вернувшийся из зоны СВО красноярец следит за техникой, благодаря которой в городе становится чище

В администрации Красноярска рассказали о начальнике технического отдела управления зеленого строительства Олеге Золотом.
Свою работу в УЗС он начал в 2021 году. А через год ушел на СВО по мобилизации. Пять месяцев был в разведке, потом три — водителем КАМАЗа, перевозил людей и раненых. Самыми страшными, вспоминает Олег, были первые прилеты.
«Потом это все притупляется. Где-то что-то взрывается, а ты спокойно можешь сесть кушать», — делится Олег Золотой.
После службы боец вернулся на предприятие. Сейчас он следит за состоянием самоходной, легковой и грузовой техники. Именно благодаря ему, по словам коллег, на улицах города становится чище и комфортнее.
После возвращения он не теряет связи с боевыми товарищами. Вместе с предприятием помогают фронту: отправляют технику, варят печи-буржуйки. Говорит, важно, чтобы парни знали: в тылу о них помнят, смотрят за их семьями и домами.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.