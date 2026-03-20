Нижегородская канатная дорога возобновит работу досрочно с 21 марта

Движение на Нижегородской канатной дороге будет полностью восстановлено в субботу, 21 марта. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги». Изначально планировалось, что переправа будет закрыта до 22 марта включительно, однако благодаря оптимизации производственных процессов специалистам удалось завершить техническое обслуживание раньше намеченного графика.
В ходе работ на станции «Нижегородская» была проведена плановая замена подшипникового узла возвратного шкива. По словам генерального директора ООО «Урбантех Сервис» Алексея Чудаева, эти меры необходимы для обеспечения высокого уровня безопасности перевозок и продления срока службы оборудования. Руководство компании подчеркнуло значимость объекта как востребованного вида транспорта и приложило все усилия для скорейшего запуска.
С 21 марта канатная дорога вернется к обычному зимнему расписанию. В будни и субботу движение будет начинаться в 06:45, а в воскресенье — в 09:00. Пассажирам напоминают о сохранении регламентных перерывов по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00. Актуальную информацию о работе линии можно получить по телефону автоинформатора.
