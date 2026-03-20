Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов отметил день рождения купанием в проруби

Ранее сообщалось, что Вадим Булавинов принял решение не участвовать в выборах в новый созыв Госдумы РФ в 2026 году. До этого он избирался шесть раз. Как уточнил политик, его кандидатуру предлагали выдвинуть три партии. Парламентарий не стал рассказывать, почему принял решение пропустить выборы.