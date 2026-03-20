Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов отметил день рождения купанием в проруби

Депутат Государственной думы РФ и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов отметил день рождения купанием в проруби. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.
Сегодня, 20 марта, политику исполняется 63 года. Праздничный день он начал, искупавшись в проруби. После этого Вадим Булавинов отправился в спортивный зал на тренировку. С подписчиками он поделился снимками.
«Вот и наступило 63 года. Встретил в проруби, продолжил в спортзале. Вечером жду детей и внучек», — написал нижегородский депутат.
Ранее сообщалось, что Вадим Булавинов принял решение не участвовать в выборах в новый созыв Госдумы РФ в 2026 году. До этого он избирался шесть раз. Как уточнил политик, его кандидатуру предлагали выдвинуть три партии. Парламентарий не стал рассказывать, почему принял решение пропустить выборы.