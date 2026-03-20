Двух экс-зампредов правительства Ивановской области приговорили к 10 годам колонии

Ленинский районный суд города Иваново вынес приговор по делу о коррупции в отношении бывших заместителей председателя регионального правительства Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина. Оба фигуранта приговорены к 10 годам лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Экс-чиновники Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин приговорены к 10 годам колонии общего и строгого режима, каждому из них назначен штраф в 30 млн рублей. Третий фигурант дела, Федулов, получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Бывшие заместители председателя правительства Ивановской области, курировавшие социальную сферу и инфраструктуру региона, а также глава коммерческой организации были задержаны летом 2024 года. Им вменялись тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов. На время судебного разбирательства двое фигурантов находились в СИЗО, в то время как третий обвиняемый отбывал меру пресечения в виде домашнего ареста.