Двух экс-зампредов правительства Ивановской области приговорили к 10 годам колонии

Бывшие заместители председателя правительства Ивановской области, курировавшие социальную сферу и инфраструктуру региона, а также глава коммерческой организации были задержаны летом 2024 года. Им вменялись тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, связанные с исполнением государственных и муниципальных контрактов. На время судебного разбирательства двое фигурантов находились в СИЗО, в то время как третий обвиняемый отбывал меру пресечения в виде домашнего ареста.