Велокурьерам запретят личные самокаты и мопеды для работы в Волгограде

Работа велокурьеров в Волгограде и по всей России может кардинально измениться уже в ближайшее время. Власти и эксперты всерьез обсуждают жесткий запрет на использование личного транспорта для доставки заказов. Под удар попадут любимые многими доставщиками электрические мопеды и самокаты, которые часто становятся причиной аварий на дорогах.
Инициатива возникла не на пустом месте. В Общественной палате провели серьезное обсуждение мер безопасности, ведь статистика ДТП с участием курьеров растет пугающими темпами. По данным МВД, только за 2025 год в стране произошло 2 275 аварий с участием моторизированного транспорта доставщиков. В этих происшествиях погибли 68 человек, а еще 3 379 получили травмы различной степени тяжести.
Проблема кроется в том, что сегодня в России работает около 1,5 млн курьеров. Чтобы успевать за заказами и зарабатывать больше, работники служб доставки часто незаконно модернизируют свой транспорт: снимают ограничители скорости, усиливают моторы. Такие гоночные снаряды становятся опасными как для самих водителей, так и для пешеходов.
Сейчас в стране действуют два ГОСТа, регламентирующих характеристики электромопедов и самокатов. Однако они носят лишь рекомендательный характер, и соблюдать их никто не обязан. Новые предложения призваны изменить эту ситуацию. Эксперты настаивают на полном запрете работы на личных мощных средствах индивидуальной мобильности. Курьеры должны будут пересаживаться на специальный транспорт компаний или на обычные велосипеды, где высокая скорость физически недостижима.
Кроме того, звучит предложение обязать работодателей жестко контролировать своих сотрудников. Транспорт планируют оснащать телематикой — системами, которые фиксируют нарушения и могут принудительно снижать скорость в опасных зонах. Если водитель нарушит правила, компания сможет штрафовать его или лишать премии, прописав эти условия в договоре.
Идея в том, чтобы погоня за количеством заказов не стоила жизни людям на дорогах Волгограда и других городов. Пока это лишь обсуждения, но учитывая масштаб трагедии на дорогах, введение запрета на личные быстрые самокаты и мопеды для работы кажется вопросом времени.
