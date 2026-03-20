Краснодарский парк Галицкого превращается в цветущий оазис

Японский сад парка «Краснодар» как и весь парк Галицкого постепенно превращается в цветущий оазис. С каждым днем здесь распускается все больше первоцветов, радуя посетителей яркими красками и наполняя воздух весенним настроением.
Среди первых, кто уже начал пробуждаться, — ботанические тюльпаны. Эти природные дикорастущие виды встречаются в естественной среде и сегодня, уступая по размеру своим культурным собратьям, но ничуть не проигрывая им в красоте. В Японском саду они только начинают раскрывать бутоны, обещая в ближайшее время показать всю свою декоративность.
Помимо тюльпанов, в саду уже заметна активность и других раннецветущих растений. Среди них примулы и барвинок, которые постепенно добавляют зелени и цвета в весенний пейзаж. Весна на территории парка набирает обороты.
В Саду любования цветами магнолия пока выдерживает паузу, дожидаясь идеального момента для пышного цветения. Однако возле Чайного домика можно уже наблюдать первые распустившиеся цветки. Свою нежность и изящество демонстрирует розовая камелия, а яркая форзиция добавляет в сад еще больше солнечного света и весенних красок, рассказали в официальном тг-канале парка (18+).
