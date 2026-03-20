В Пермском крае оштрафовали владельца воздушного шара за незаконные полёты

В Пермском крае к административной ответственности привлекли собственника воздушного шара, с которого ранее были организованы экстремальные прыжки с парашютом. Поводом стала информация в СМИ о том, что в Кунгурском муниципальном округе спортсмены совершали прыжки с двух тепловых аэростатов. Эти материалы были выявлены Пермской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга. После этого надзорное ведомство провело проверку соблюдения воздушного законодательства. Выяснилось, что полёты выполнялись без необходимой разрешительной документации и без согласования с уполномоченными органами. По итогам проверки по инициативе транспортного прокурора владелец воздушного судна был оштрафован. Общая сумма административных штрафов составила 33 тысячи рублей.