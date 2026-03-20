Белок мидий усилил действие антибиотика против стафилококка и кишечной палочки

Ученые выделили из тихоокеанских гигантских мидий, или мидий Грея, лектин CGL и изучили его взаимодействие с широко используемым в медицине антибиотиком гентамицином. Смесь антибиотика с лектином внесли в культуры золотистого стафилококка и кишечной палочки. Эти бактерии вызывают инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительного тракта и утратили чувствительность к ряду известных антибиотиков. Для сравнения исследователи провели такие же эксперименты с гентамицином и лектином по отдельности.