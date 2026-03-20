В Лесосибирске закрыли ледовую переправу через Енисей

Региональное управление МЧС по Красноярскому краю сообщает о закрытии ледовой переправы в Енисейском муниципальном округе, которая ведет с улицы Южного промышленного узла Лесосибирска в поселок Высокогорский. По данным ведомства, переправу закрыли из-за окончания технологического процесса перевозки древесины с участков Рудиковского лесничества. Автомобилистов предупредили, что им придется объезжать данный участок. Напомним, что 20 марта в Красноярском крае встретили астрономическую весну.