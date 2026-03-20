В Екатеринбурге вакуумная техника вышла на уборку дорог от грязи

В Екатеринбурге 20 марта 2026 года на дороги, свободные от снега, вышла вакуумная техника. При помощи нее коммунальщики будут очищать улицы от пыли и грязи. Пока работы проводятся только днем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— В каждом районе на улицы выходят 1−2 специализированные машины. Когда погодные условия станут оптимальными и температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, выход такой спецтехники будет увеличен, — пояснили в мэрии.
Отмечается, что после таяния снега за прошлую ночь коммунальщики собрали порядка 1,5 тонны мусора.
При этом продолжается и вывоз снега. Так, за прошедшее 19 марта улицы города очистили от 6,5 тысячи тонн снежных масс. В уборке участвовали 450 рабочих и 220 единиц спецтехники, среди которой 66 самосвалов, 15 грейдеров, 14 КДМ, 54 трактора и другие уборочные машины.