Что делать, если утерян паспорт?

Для оформления нового паспорта понадобятся два фото анфас без головного убора размером 35×45 мм, очки при этом не должны закрывать глаза.

Для оформления нового паспорта понадобятся два фото анфас без головного убора размером 35×45 мм, очки при этом не должны закрывать глаза.

Первое, что нужно сделать при утере паспорта — заявить об этом, поясняют на портале «Объясняем.рф».

Заявление об утрате можно подать в любом отделении полиции — оно оформляется в свободной форме с указанием обстоятельств. Вам выдадут талон-уведомление, подтверждающий, что данные документа больше не действительны.

Следующий шаг — уплата пошлины за выдачу нового удостоверения личности, 1,5 тысячи рублей.

Шаг три — подать заявление о замене паспорта в подразделение МВД по вопросам миграции, это можно сделать по месту жительства или пребывания. Оно заполняется на месте.

Для оформления нового паспорта понадобятся два фото анфас размером 35×45 мм. Очки при этом не должны закрывать глаза. Головного убора также быть не должно, если это не требуется по религиозным соображениям.

При себе следует иметь квитанцию об уплате пошлины, военный билет и свидетельство о браке или разводе. Также можно предоставить свидетельства о рождении детей, которым еще не исполнилось 14 лет, если данные о них необходимо внести в паспорт.

На приеме в МВД вам должны выдать временное удостоверение личности, который понадобится, пока готовят новый паспорт.

Забрать готовый паспорт можно лично — только в том подразделении, куда подавалось.

Процесс занимает до 5 рабочих дней со дня приёма документов.

Не забудьте поставить подпись в паспорте на второй странице — без нее документ не имеет юридической силы.