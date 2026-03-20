Что делать, если утерян паспорт?

Первое, что нужно сделать при утере паспорта — заявить об этом, поясняют на портале «Объясняем.рф».
Заявление об утрате можно подать в любом отделении полиции — оно оформляется в свободной форме с указанием обстоятельств. Вам выдадут талон-уведомление, подтверждающий, что данные документа больше не действительны.
Следующий шаг — уплата пошлины за выдачу нового удостоверения личности, 1,5 тысячи рублей.
Шаг три — подать заявление о замене паспорта в подразделение МВД по вопросам миграции, это можно сделать по месту жительства или пребывания. Оно заполняется на месте.
Для оформления нового паспорта понадобятся два фото анфас размером 35×45 мм. Очки при этом не должны закрывать глаза. Головного убора также быть не должно, если это не требуется по религиозным соображениям.
При себе следует иметь квитанцию об уплате пошлины, военный билет и свидетельство о браке или разводе. Также можно предоставить свидетельства о рождении детей, которым еще не исполнилось 14 лет, если данные о них необходимо внести в паспорт.
На приеме в МВД вам должны выдать временное удостоверение личности, который понадобится, пока готовят новый паспорт.
Забрать готовый паспорт можно лично — только в том подразделении, куда подавалось.
Процесс занимает до 5 рабочих дней со дня приёма документов.
Не забудьте поставить подпись в паспорте на второй странице — без нее документ не имеет юридической силы.