Авиакомпании NordStar и «КрасАвиа» внедряют бережливое производство

Губернатору Михаилу Котюкову представили итоги участия двух красноярских авиакомпаний в федеральном проекте «Производительность труда». Нововведения показали прямо в цехе технического обслуживания воздушных судов аэропорта Красноярска.
«КрасАвиа» участвует в проекте с 2020 года. Анализ выявил 20 источников потерь времени: долгий поиск материалов и инструментов, лишние перемещения по перрону, отвлечения техников. Компания поставила цель сократить время техобслуживания с 18 до 11 часов и добилась результата выше запланированного.
Гендиректор «КрасАвиа» Сергей Десятов отметил, что самолёты быстрее возвращаются в строй, ресурсы используются рациональнее, а это напрямую влияет на надёжность полётов.
В NordStar за 2025 год сроки базового техобслуживания существенно сократились. Средняя годовая выработка выросла на 45% с 2023 года. Сотрудники цеха освоили самостоятельный ремонт бортового оборудования, что даёт экономию до 11 млн рублей в год. Авиакомпания расширила перечень работ, которые выполняет собственными силами.
Помогает внедрять механизмы повышения производительности Региональный центр компетенций. Специалисты выходят на производство, анализируют процессы и помогают выстроить работу по-новому.
Глава региона поставил задачу готовить внутренние команды в компаниях, чтобы они могли самостоятельно тиражировать полученные практики. По его словам, принципы бережливого производства будут внедрять и в социальной сфере.
Председатель комитета по экономике Заксобрания Егор Васильев подчеркнул: повышение производительности труда всегда даёт прирост не менее 10%, и это всегда про удобство сотрудников. Именно так достигается эффективность.
Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска открыли круглогодичный центр обслуживания самолётов.