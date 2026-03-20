Авиакомпании NordStar и «КрасАвиа» внедряют бережливое производство

В NordStar за 2025 год сроки базового техобслуживания существенно сократились. Средняя годовая выработка выросла на 45% с 2023 года. Сотрудники цеха освоили самостоятельный ремонт бортового оборудования, что даёт экономию до 11 млн рублей в год. Авиакомпания расширила перечень работ, которые выполняет собственными силами.