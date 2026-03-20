На Дону главу КФХ осудили за махинации с бюджетными субсидиями. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
Субсидии выделялись на возмещение части затрат для выплаты процентов по кредиту. В отношении фермера возбудили два уголовных дела: по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «Незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ).
Приговор вынес Ремонтненский районный суд Ростовской области: подсудимому назначено 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима по статье «Мошенничество».