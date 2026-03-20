Силовики пришли с проверками на склады в Ростовской области

Склады на улице Инструментальной в Таганроге посетили силовики, проверялось исполнение миграционных требований.
Всего правоохранители опросили 253 человека. В итоге выяснилось, что 16 человек находились в России незаконно. Составили 32 административных протокола, в основном по фактам нелегальной работы и несоблюдения правил въезда в страну.
11 человек, уже оформивших российское гражданство, получили повестки.
За незаконное трудоустройство завели 16 административных дел. Начали проверки по подозрению в организации незаконной миграции.
