Силовики пришли с проверками на склады в Ростовской области

Миграционный рейд провели на территории складских помещений в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Склады на улице Инструментальной в Таганроге посетили силовики, проверялось исполнение миграционных требований.

Всего правоохранители опросили 253 человека. В итоге выяснилось, что 16 человек находились в России незаконно. Составили 32 административных протокола, в основном по фактам нелегальной работы и несоблюдения правил въезда в страну.

11 человек, уже оформивших российское гражданство, получили повестки.

За незаконное трудоустройство завели 16 административных дел. Начали проверки по подозрению в организации незаконной миграции.

