Центробанк России второй раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку.
Теперь этот показатель составляет 15%. Это уже второе снижение на 50 базисных пунктов за 2026 год.
«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — говорится в сообщении Центробанка РФ.
По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция снизится до 4,5−5,5%. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.