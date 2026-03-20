Центробанк России второй раз за год снизил ключевую ставку

«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — говорится в сообщении Центробанка РФ.