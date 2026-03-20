Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центробанк России второй раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку.

Теперь этот показатель составляет 15%. Это уже второе снижение на 50 базисных пунктов за 2026 год.

«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — говорится в сообщении Центробанка РФ.

По прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция снизится до 4,5−5,5%. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2026 года.