Нижегородская канатная дорога возобновит работу 21 марта

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором вновь начнет перевозить пассажиров после ремонта 21 марта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Ранее планировалось, что работы продлятся до 22 марта включительно. Однако специалистам удалось оптимизировать процессы и завершить ремонт раньше назначенного срока.
На воздушной переправе выполнена плановая замена подшипникового узла на станции в Нижнем Новгороде.
«Наши специалисты сделали все возможное, чтобы завершить работы досрочно и как можно быстрее восстановить движение», — рассказал генеральный директор ООО «Урбантех Сервис» Алексей Чудаев.
С 21 марта канатная дорога начнет работать по стандартному зимнему графику. Пассажиры смогут воспользоваться переправой с 6:45 до 21:00 с понедельника по четверг, до 22:00 в пятницу и субботу. В воскресенье канатка работает с 9:00 до 22:00.
Актуальную информацию о работе канатной дороги нижегородцы смогут узнать по номеру автоинформатора: 8 (831) 411−10−09.
Напомним, пассажиры нижегородской канатной дороги забыли более 150 вещей в кабинках.