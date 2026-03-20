Министр спорта раскрыл планы на нижегородский стадион «Водник»

Стадион «Водник» в историческом центре Нижнего Новгорода ждет масштабная реновация в рамках государственно-частного партнерства. Как сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло в своём Telegram-канале, проект предусматривает строительство нового ФОКа и современного стадиона, который станет компактнее прежнего. Часть территории будет отведена под жилую застройку — это позволит привлечь частные инвестиции для реализации спортивной части проекта.
Напомним, ранее эксперты признали конструкции «Водника» 1937 года постройки полностью непригодными для эксплуатации. Специалисты выявили критические разрушения кладки, гниль перекрытий и угрозу внезапного обрушения стен. Из-за аварийного состояния находиться на объекте сейчас опасно для жизни. По словам министра, в настоящее время уже идет активная стадия проектирования будущих объектов.
Для тех, кто привык заниматься спортом в этом районе, альтернативой станет стадион «Динамо». Сейчас там завершается масштабная модернизация: уже уложено профессиональное покрытие на футбольном поле и готовы легкоатлетические дорожки. Дмитрий Кабайло подчеркнул, что после обновления «Динамо» сохранит привычный функционал и будет доступно для нижегородцев на время строительных работ на «Воднике».
Ранее власти Нижнего Новгорода озвучили дату открытия Ледовой арены.