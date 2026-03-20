Право предоставляется не только замужним, но и одиноким женщинам. Вице-премьер Петкевич сказала о возможной второй бесплатной попытке ЭКО в Беларуси

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич сказала о возможной второй бесплатной попытке ЭКО в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Вице-премьер отметила, что несколько месяцев назад глава Беларуси поручил еще раз вернуться к теме ЭКО. Она обратила внимание, что, хотелось бы, чтобы все происходило естественным путем, однако не всегда это удается.
— Инициатива главы государства заключалась в том, чтобы сделать подход еще более либеральным, дать женщине более широкую возможность получения процедуры ЭКО, — пояснила Наталья Петкевич.
По ее словам, согласно законопроекту, который рассматривался у президента Беларуси 20 марта, женщинам могут быть предоставлены две бесплатные попытки ЭКО. При этом право на попытки предоставляются не только замужним, но и одиноким женщинам:
— Президент очень настроен на то, чтобы женщинам эту возможность обязательно дать.
