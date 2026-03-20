Из Калининградской области впервые отправили пшеницу в Нигерию. Регион экспортировал 33 тысячи тонн продукции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Продовольственную пшеницу отправили в Нигерию 12 марта. Специалисты отобрали пробы для оценки соответствия требованиям Нигерии.
«Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены протоколом лабораторных испытаний Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ “ВНИИЗЖ”. Фитосанитарный сертификат оформлен в соответствии с действующим законодательством в области карантина растений», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщали, что с начала года из Калининградской области отправили более 60 тысяч тонн зерна в другие страны. Продукцию экспортировали в Сербию, ОАЭ, Кению и Камерун.
В 2025 году из Калининградской области вывезли более 300 тысяч тонн зерна в другие страны. Большую часть продукции отправляли в Сербию. Основной экспортёр зерновых в регионе — группа компаний «Содружество». Более 90% поставок приходится на пшеницу. В незначительных объёмах Калининградская область отправляет за границу кукурузу и ячмень.