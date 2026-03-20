В Челябинске на набережной временно убрали часть подсветки из-за подъёма воды

Как сообщили в пресс-службе мэрии, весной объёмы сброса традиционно увеличиваются по графику, составленному специалистами Нижне-Обского бассейнового водного управления с учётом снегозапаса. Эти работы необходимы для нормального функционирования Шершневского водохранилища — главного источника питьевой воды в городе. Сброс помогает подготовить его к приёму талых вод и избежать застоя.
Из-за повышения уровня Миасса часть набережной в районе филармонии может оказаться в зоне подтопления. Чтобы избежать риска, электрические элементы подсветки временно убирают.
Власти подчёркивают, что ситуация остаётся под контролем и уровень воды безопасен для города. Жителей при этом просят соблюдать осторожность у воды и не выходить на лёд, если он ещё сохраняется.