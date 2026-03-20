В Челябинске на набережной временно убрали часть подсветки из-за подъёма воды

Набережная Челябинска временно стала менее яркой: часть декоративной подсветки демонтировали из соображений безопасности. Это связано с плановым увеличением сброса воды из Шершневского и Аргазинского водохранилищ, из-за чего уровень реки Миасс поднимется.

Источник: Анна Меркушева / пресс-служба мэрии Челябинска

Как сообщили в пресс-службе мэрии, весной объёмы сброса традиционно увеличиваются по графику, составленному специалистами Нижне-Обского бассейнового водного управления с учётом снегозапаса. Эти работы необходимы для нормального функционирования Шершневского водохранилища — главного источника питьевой воды в городе. Сброс помогает подготовить его к приёму талых вод и избежать застоя.

Из-за повышения уровня Миасса часть набережной в районе филармонии может оказаться в зоне подтопления. Чтобы избежать риска, электрические элементы подсветки временно убирают.

Власти подчёркивают, что ситуация остаётся под контролем и уровень воды безопасен для города. Жителей при этом просят соблюдать осторожность у воды и не выходить на лёд, если он ещё сохраняется.