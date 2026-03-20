Жителей Татарстана предупредили о тумане в ближайшие сутки

Туман ожидается сегодня в Татарстане во второй половине дня и вечером, с сохранением ночью и днем 21 марта. В ГУ МЧС России по РТ предупреждают о соблюдении мер безопасности.

В ведомстве советуют быть осторожными при нахождении на улице и вблизи дорог, а для перехода проезжей части использовать подземные или надземные переходы. Людям, страдающим сердечно‑сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Ранее, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015 и опять 2015 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

По данным метеорологов, в Татарстане сухая и теплая для марта погода сохранится как минимум до начала следующей недели. Прежде начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь предупреждал, что в республику еще могут вернуться холода.