Жителей Татарстана предупредили о тумане в ближайшие сутки

В ведомстве советуют быть осторожными при нахождении на улице и вблизи дорог, а для перехода проезжей части использовать подземные или надземные переходы. Людям, страдающим сердечно‑сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.
Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
Ранее, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015 и опять 2015 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.
По данным метеорологов, в Татарстане сухая и теплая для марта погода сохранится как минимум до начала следующей недели. Прежде начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь предупреждал, что в республику еще могут вернуться холода.