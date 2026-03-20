Экскурсия по Закхайму: арка Лёбенихтского госпиталя и тайна бастиона «Литва»

Но вернёмся на Литовский вал. «Дом пожарных» не имеет охранного статуса, то есть не является объектом культурного наследия ни федерального, ни регионального, ни даже муниципального значения. Но это не значит, что он неинтересный или неважный. Ценность его в том, что он составляет визуальную пару со стоящими с другой стороны Московского проспекта Закхаймскими воротами, о которых мы еще поговорим. Без этого дома архитектурный ансамбль Литовского вала перестанет восприниматься как что-то единое, он просто распадется на отдельные объекты. Возможно, поэтому озвученная в 2013 году идея городских властей снести этот дом, чтобы расширить Литовский вал на одну полосу, была довольно болезненно воспринята многими калининградцами. Их реакция на это предложение, возможно, заставила тогдашнего губернатора Николая Цуканова вступиться за Дом пожарных.