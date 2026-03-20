«Защищал небо родного Сталинграда»: погибшего в Великой Отечественной войне летчика спустя полвека назвали Героем России

С первых дней войны для молодого, но уже опытного пилота нашлось немало работы. Вылетая на боевые задания на истребителе И-153, он в составе полка воевал на Южном и Юго-Западных фронтах. К сентябрю 1941-го на счету Сергея Королькова было 35 вылетов, один сбитый самолет противника лично и два — в составе группы. Представляя летчика к ордену Красного Знамени, его боевые командиры писали: «Неоднократно участвовал в выполнении боевых заданий. За этот период имеет 35 боевых вылетов, из них одиннадцать раз летал штурмовать наземные войска противника, пятнадцать раз летал в разведку на территории противника. Поставленную задачу выполняет всегда хорошо».