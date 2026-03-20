Три бронзы привезли из Подмосковья воронежские дзюдоисты

В Орехово-Зуеве состоялось первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди атлетов до 13 лет. Во дворце спорта «Восток» собрались свыше 600 спортсменов из 17 регионов страны.
В составе сборной Воронежской области три бронзовые медали завоевали учащиеся МБУДО СШ № 19. Марьяна Астахова финишировала третьей в весовой категории 31 кг, Ксения Котлярова и Екатерина Тыричева — в категории 57 кг. Тренируют девчонок Станислав и Игорь Стачуки.
